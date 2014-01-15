美国个股：苹果将退款至少3,250万美元，和解儿童下载app付费纠纷

澳洲经济指标总览--5月4日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透华盛顿1月15日 - 苹果 将向消费者退款至少3,250万美元，以了结一项历时长久的纠纷：儿童点击手机app内付费功能而被苹果收费，而家长对此并不知情。
根据美国联邦贸易委员会周三公布的和解协议，苹果必须改变付费机制，以确保app内付费功能需取得家长同意方能使用。
“不管你是在移动电话装置上或是在实体商店内做生意，都要尽到基本的保护消费者责任，”联邦贸易委员会主席Edith Ramirez说。“消费者没有授权的交易，就不能跟他们收费。”
苹果执行长库克在致员工的讯息中提及6月达成的集体诉讼和解，苹果在该次和解协议中须向家长偿还约1亿美元。
“联邦贸易委员会就已经和解的案件提起诉讼是不太对的。对我们来说，这意味着一罪两罚，”库克写道。
“但联邦贸易委员会提出的要求是我们已经在做的事情，因此我们决定接受和解协议，不再持续冗长且干扰业务的诉讼程序”，他称。(完) (编译 王冠中; 审校 屈桂娟)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月4日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC- 美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/ 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 日) 2017/5/4 11:00 INCY.OQ Q1 2017 Incyte Corp 2017/5/4 12:00 APA.N Q1 2017 Apache Corp 2017/5/4 BMO CHD.N Q1 2017 Church & Dwight Co Inc 2017/5/4 BMO IT.N Q1 2017 Gartner Inc 2017/5/4 BMO PWR.N Q1 2017 Quanta Services
路透新加坡5月4日 - 美国原油可能跌破每桶47.47美元的支撑，下看下道支撑46.65美元，与其波浪模式和费波纳奇预估分析相互一致。