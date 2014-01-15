美国个股：苹果将退款至少3,250万美元，和解儿童下载app付费纠纷

路透华盛顿1月15日 - 苹果 将向消费者退款至少3,250万美元，以了结一项历时长久的纠纷：儿童点击手机app内付费功能而被苹果收费，而家长对此并不知情。

根据美国联邦贸易委员会周三公布的和解协议，苹果必须改变付费机制，以确保app内付费功能需取得家长同意方能使用。

“不管你是在移动电话装置上或是在实体商店内做生意，都要尽到基本的保护消费者责任，”联邦贸易委员会主席Edith Ramirez说。“消费者没有授权的交易，就不能跟他们收费。”

苹果执行长库克在致员工的讯息中提及6月达成的集体诉讼和解，苹果在该次和解协议中须向家长偿还约1亿美元。

“联邦贸易委员会就已经和解的案件提起诉讼是不太对的。对我们来说，这意味着一罪两罚，”库克写道。