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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 07:56 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月16日

* 头版头条:

--根据之前发布的《关于加强新股发行监管的措施》，中国证监会已经开始对新股发行过程进行抽查。此次抽查44家机构询价对象及13家主承销商。

* 其他:

--业内人士表示，2014年上市银行整体盈利增幅可能跌至“个位数”。虽然不排除某些股份制银行仍能维持“两位数”业绩增幅，但像前几年动辄超过40%、50%的增幅几无可能。

--中国人民银行近日会同科技部、银监会、证监会、保监会和知识产权局等六部门联合发布《关于大力推进体制机制创新扎实做好科技金融服务的意见》。《意见》明确，拓宽适合科技创新发展规律的多元化融资渠道。支持科技企业上市、再融资和并购重组，适当放宽科技企业的财务准入标准，简化发行条件。

--截至2014年1月15日，余额宝规模超过2,500亿元人民币，客户数超过4,900万户。由此天弘基金已超越华夏基金，成为行业第一。

--在东阿阿胶 公告阿胶块出厂价上调19%后，15日同仁堂 也确认其阿胶块零售价已上调30.14%，新一轮阿胶提价竞赛再次开启。

--中船股份 发布业绩预告，预计公司2013年度归属上市公司股东的净利润为负1.7亿元左右。上年同期，公司净利润亏损7,605.18万元。

--中国石油集团经济技术研究院编撰《2013年国内外油气行业发展报告》预计，2014年中国石油需求增速将在4%左右，达到5.18亿吨。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
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