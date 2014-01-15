《中国报摘》--中国证券报1月16日

澳洲经济指标总览--5月4日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 头版头条:
--根据之前发布的《关于加强新股发行监管的措施》，中国证监会已经开始对新股发行过程进行抽查。此次抽查44家机构询价对象及13家主承销商。
* 其他:
--业内人士表示，2014年上市银行整体盈利增幅可能跌至“个位数”。虽然不排除某些股份制银行仍能维持“两位数”业绩增幅，但像前几年动辄超过40%、50%的增幅几无可能。
--中国人民银行近日会同科技部、银监会、证监会、保监会和知识产权局等六部门联合发布《关于大力推进体制机制创新扎实做好科技金融服务的意见》。《意见》明确，拓宽适合科技创新发展规律的多元化融资渠道。支持科技企业上市、再融资和并购重组，适当放宽科技企业的财务准入标准，简化发行条件。
--截至2014年1月15日，余额宝规模超过2,500亿元人民币，客户数超过4,900万户。由此天弘基金已超越华夏基金，成为行业第一。
--在东阿阿胶 公告阿胶块出厂价上调19%后，15日同仁堂 也确认其阿胶块零售价已上调30.14%，新一轮阿胶提价竞赛再次开启。
--中船股份 发布业绩预告，预计公司2013年度归属上市公司股东的净利润为负1.7亿元左右。上年同期，公司净利润亏损7,605.18万元。
--中国石油集团经济技术研究院编撰《2013年国内外油气行业发展报告》预计，2014年中国石油需求增速将在4%左右，达到5.18亿吨。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0156GMT * 澳元/美元守在狭窄区间0.7415/0.7430，澳洲公布3月贸易报告 * 澳洲3月贸易顺差31.07亿澳元，2月修正为顺差37亿澳元；进口和出口分别增长5%和2% * 该数据公布后，澳元/美元几无变动，报0.7420 * 中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，为11个月最低 * 关注澳洲央行总裁洛威0310GMT时的讲话(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。