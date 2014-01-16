《独家新闻》Charter拟联手Comcast，合作收购时代华纳有线--消息

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透纽约1月15日 - 根据熟悉该事件的人士表示，美国第四大有线电视运营商Charter Communications 本周找上了Comcast Corp ，打算合作买下先前拒绝其373亿美元收购出价的时代华纳有线 。
该人士表示，Charter在周三时与Comcast共商如何拿下时代华纳有线系统和用户的大计。时代华纳有线为美国第二大有线电视公司。
其中一位消息人士并称，Charter和美国最大有线电视运营商Comcast，目前正在初步讨论如何组成可能的联盟。其中一个可能性是Charter买下时代华纳有线的全部股权，并将该公司的部分市场和用户卖给Comcast。
两家公司在去年底时曾有过类似的讨论，但那时这些讨论没有进展。
消息人士要求匿名，因其未授权向媒体发言。Comcast、时代华纳有线和Charter均不愿置评。(完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。
路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。