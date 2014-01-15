《美债周四展望》公债收益率上扬，因通胀攀升引发提前升息臆测

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 公债收益率上扬，因通胀预期攀升

* 中期公债回落，受累于升息臆测

* 美联储购买49.3亿美元2018和2019年到期公债

* 美联储称到2013年底，经济以温和步伐扩张

路透纽约1月15日 - 美国公债收益率周三攀升，因美国12月生产者物价指数(PPI)录得六个月来最大升幅，引发市场预期通胀可能开始攀升，并可能导致美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始升息的时间表提前。

美国劳工部周三表示，经季节性调整后，12月PPI增长0.4%，为6月以来最大单月升幅，11月为回落0.1%。生产者价格指数上扬，结束了之前两个月连跌之势，与经济学家的预期一致。

“有一些通胀压力的初步迹象；近期感觉到通胀可能已经触底，”瑞银集团(UBS)的利率策略师Boris Rjavinski表示。

对美联储利率政策最敏感的中期公债为表现最差的券种之一，因交易商和投资者试图判断美联储可能何时开始升息。

部分交易商认为，美联储可能在2015年中开始行动，而其他人预计美联储至少在2016年前可能都不会升息。

“年期相对较短的公债领跌。这样的反应表明，公债走低与缩减购债无关，但如果通胀压力不断增加，这对美联储首次升息时间意味着什么？”Rjavinski表示。

五年期公债价格 尾盘回落4/32，收益率(殖利率)报1.676%，盘中升至1.700%的高位，且高于周二尾盘的1.647%。

指标10年期公债价格 跌3/32，收益率报2.886%，高于周二尾盘的2.869%。30年期公债价格 挫3/32，收益率报3.810%，高于周二的3.800%。

尽管美联储暗示可能继续缩减购债，但部分人士认为升息仍远遥远。新任美联储主席叶伦可能更为关注通胀下降或通缩的风险，因通胀率仍远低于联储设定的2%的目标。

“通胀，而不是就业市场，将成为决定美联储政策的关键因素...这是正在发生的转变之一，”DRW Trading的市场策略师Lou Brieb表示。

市场将密切关注周四公布的美国消费者物价指数(CPI)，从中寻找价格压力攀升的线索。

美联储内最大的温和派芝加哥联储总裁埃文斯周三告诉记者，除非未来公布的数据意外疲弱，他预计美联储将在每次会议上继续可能以100亿美元的审慎步伐缩减购债。

美联储周三发布的褐皮书表示，在2013年11月底至年底期间，美国经济活动继续以温和的步幅扩张，部分地区预计成长加速。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特将在周三晚些时候发表讲话。

美联储周三购买49.3亿美元2018和2019年到期公债。联储周四将购买10-15亿美元2036和2043年到期的公债。(完)

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