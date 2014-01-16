中国证券：证监会已启动新股发行过程的抽查，涉13家主承及44家机构

路透上海1月16日 - 在上周日紧急发出关于新股发行监管的紧急通知后，中国证监会周三晚间刊登通知，已经开始对新股发行过程进行抽查，此次抽查44家机构询价对象及13家主承销商。

此次被抽查的主承销商包括海通证券 、宏源证券 、东北证券 、中信建投、中金公司、中银国际等。被抽查的机构包括博时基金等逾10家基金公司、银河证券等多家券商及一些信托、保险和财务公司等。

资料显示，这些主承销商已基本涵盖了截止周一（13日）以前发行新股的主承销商。

中国暂停逾一年的A股IPO本月初甫重启即遭遇新问题。江苏奥赛康药业的IPO在上周五网上申购当日突然紧急叫停，公司和承销商给出的暂缓发行理由是IPO规模和老股转让规模较大，但外界对其普遍批评发行价过高以及老股东趁机大量套现。