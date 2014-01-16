英国数据：12月房价上涨预期指标触及14年高位，因新房供应不足--RICS

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
数据虽低于路透调查分析师预估的正60，但仍为2002年以来首次连续四个月超过正50。
英国失业率下降、利率较低，且政府采取的计划使抵押贷款更低廉并更容易获得，这些因素均支撑楼市。
但RICS再次警告称，该数据的整体力道还反映了上市房屋太少，难以满足需求。衡量市场供应紧俏程度的销售与库存比于12月触及2007年9月以来最高。
“表面上看此项调查似乎是好消息，但除非我们看到上市房屋数量明显增加，否则我们会看到一些区域的房价涨势难以持续下去，”RICS全球住宅部主管Peter Bolton King表示。(完) (编译 李爽 审校 王冠中)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
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