企业并购：若Charter提高出价，时代华纳有线数名股东将接受收购提案

路透纽约1月15日 - 据知情人士表示，若Charter Communications 将目前的收购出价提高至410亿美元以上，数名时代华纳有线 股东将会支持Charter的收购提案。

Charter周一正式出价以每股132.50美元收购时代华纳有线，根据流通股价计算，总值为373亿美元。时代华纳有线董事会旋即否决，并称可以考虑每股160美元的出价。

知情人士周三表示，数个大股东，包括两个前十大股东，会支持以每股145-150美元出售给Charter，总值约410-420亿美元。

知情人士称，股东向Charter和时代华纳有线表示，他们不接受Charter目前的出价。

“(时代华纳有线)已和大股东讨论过。就是价格的问题，132.50美元出价无法成交，”时代华纳有线一名不愿具名的股东称。

时代华纳有线发言人在声明中称，“我们的股东确认了立场，Charter的提案非常不合理。”

Charter公司发言人士不愿置评。(完) (编译 王冠中; 审校 李春喜)