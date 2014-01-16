企业并购：若Charter提高出价，时代华纳有线数名股东将接受收购提案

路透基点：天虹纺织集团寻求6亿港元三年期再融资贷款--TRLPC
路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。
路透纽约1月15日 - 据知情人士表示，若Charter Communications 将目前的收购出价提高至410亿美元以上，数名时代华纳有线 股东将会支持Charter的收购提案。
Charter周一正式出价以每股132.50美元收购时代华纳有线，根据流通股价计算，总值为373亿美元。时代华纳有线董事会旋即否决，并称可以考虑每股160美元的出价。
知情人士周三表示，数个大股东，包括两个前十大股东，会支持以每股145-150美元出售给Charter，总值约410-420亿美元。
知情人士称，股东向Charter和时代华纳有线表示，他们不接受Charter目前的出价。
“(时代华纳有线)已和大股东讨论过。就是价格的问题，132.50美元出价无法成交，”时代华纳有线一名不愿具名的股东称。
时代华纳有线发言人在声明中称，“我们的股东确认了立场，Charter的提案非常不合理。”
Charter公司发言人士不愿置评。(完) (编译 王冠中; 审校 李春喜)
路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200