EIA库存周报：美国上周原油库存降幅超预估，七周降幅为纪录最大

路透纽约1月15日 - 能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国原油库存上周减少770万桶，远超过分析预估，七周降幅为纪录最大。

美国过去七周库存累计减少4,120万桶至3.5亿桶。路透访问的分析师原本预计，1月10日止当周原油库存只减少60万桶。

库存降幅主要来自墨西哥湾沿岸，该地区库存减少530万桶至1.61亿桶，为一年最低水准。

1月10日止当周，墨西哥湾沿岸只进口310万桶，为2008年9月以来最低。

数据公布后美国指标原油期货 就涨逾1美元。

“原油和馏分油库存大幅下降支撑油市，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

不过汽油库存增加反映了原油库存下降，Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。

汽油库存增加620万桶至2.23亿桶，远超过预估的增加250万桶。东海岸增幅最大，增加340万桶至6,300万桶。

数据还显示，馏分油库存减少100万桶至1.24亿桶，预估为增加150万桶。这推高超低硫柴油期货 。

“我认为这导致产能利用率下降，”McGillian说。“我们仍听说有馏分油出口需求。但由于产能利用率下降，我们并不真的认为这显示需求在高位。”

炼厂产能利用率下降2.3个百分点至90%。过去四周馏分油需求为356万桶，比上年同期高5.4%。四周汽油需求为859万桶，比上年同期增加2.7%。(完)