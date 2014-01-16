中国新股：晶方科技申购当日紧急叫停，因公司出现信访待核查事项

路透上海1月16日 - 原定于周四进行新股网上申购的中国苏州晶方半导体科技股份有限公司周三晚间刊登临时公告称，因发行人出现信访待核查事项，公司与主承销商决定暂停晶方科技的首次公开发行（IPO）进程。

公告称，因发行人出现信访待核查事项，发行人与主承销商国信证券出于保护投资者权益的考虑，决定暂停周四的网下申购缴款和网上申购等股票发行的后续工作。国信证券将认真核查信访所涉事项，核查结束后，双方将及时公告本次发行的后续事宜。