中国新股：晶方科技申购当日紧急叫停，因公司出现信访待核查事项

台湾金融：开发金旗下凯基银取得柜买中心绿色债券资格认可，为业界首批
路透台北4月27日 - 台湾开发金控旗下凯基银行周四称，接获柜台买卖中心出具绿色债券资格认可文件，为台湾首批取得绿色债券资格认可的银行之一。
路透上海1月16日 - 原定于周四进行新股网上申购的中国苏州晶方半导体科技股份有限公司周三晚间刊登临时公告称，因发行人出现信访待核查事项，公司与主承销商决定暂停晶方科技的首次公开发行（IPO）进程。
公告称，因发行人出现信访待核查事项，发行人与主承销商国信证券出于保护投资者权益的考虑，决定暂停周四的网下申购缴款和网上申购等股票发行的后续工作。国信证券将认真核查信访所涉事项，核查结束后，双方将及时公告本次发行的后续事宜。
晶方科技计划发行5,667.4239万股新股，每股发行价定为19.16元人民币，按2012年净利摊薄后市盈率为33.76倍。发行后公司拟在上海证交所上市。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透台北4月27日 - 台湾开发金控旗下凯基银行周四称，接获柜台买卖中心出具绿色债券资格认可文件，为台湾首批取得绿色债券资格认可的银行之一。
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。