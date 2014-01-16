《中国重要政经日程》--1月16日

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
============================今日重要政经日程=======================
1/16(四)
--2013中国财经领袖年会在北京举行。
--国新办就春节期间食品安全保障情况举行新闻发布会。
*--2014中国互联网金融高层论坛暨第七届中国电子金融年会在北京举行。
============================近期重要政经日程=======================
1/19(日)
--“全国企业品牌评价暨2013年度中国企业五星品牌论坛”在北京举行。
2/22(六)
--“远见杯”全球宏观经济预测春季年会在北京召开。
3/3(一)
--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。
3/5(三)
--十二届全国人大第二次会议在北京召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 丁琦)
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。
路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。