《中国重要政经日程》--1月16日

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票

路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。