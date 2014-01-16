国际油市：美国原油期货续涨，此前公布库存降幅远超预估

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
利比亚部族及国家石油公司(National Oil Corp)消息人士表示，当局周三与反对派展开协商，后者威胁重新封锁南部El Sharara油田。去年抗议活动令该油田减产两个月。
英国石油公司BP年度展望显示，随着俄罗斯和南美努力复制美国页岩油荣景，中东地区石油出产国未来20年将面临严峻挑战，尽管该地区国内市场需求跳涨。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/李爽 审校 王兴亚)
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路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。
路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。