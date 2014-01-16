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货币新闻 | 2014年 1月 16日 星期四 08:31 BJT

国际油市：美国原油期货续涨，此前公布库存降幅远超预估

利比亚部族及国家石油公司(National Oil Corp)消息人士表示，当局周三与反对派展开协商，后者威胁重新封锁南部El Sharara油田。去年抗议活动令该油田减产两个月。

英国石油公司BP年度展望显示，随着俄罗斯和南美努力复制美国页岩油荣景，中东地区石油出产国未来20年将面临严峻挑战，尽管该地区国内市场需求跳涨。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/李爽 审校 王兴亚)
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