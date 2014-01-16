《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月16日

路透香港1月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7538港元 ) 美股道琼工业指数周三收高108.08,或0.66%,报16481.94点.因美国银行 公布强劲的业绩，且数据显示美国经济正在改善。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价