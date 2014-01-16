《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月16日

台湾金融：开发金旗下凯基银取得柜买中心绿色债券资格认可，为业界首批
路透台北4月27日 - 台湾开发金控旗下凯基银行周四称，接获柜台买卖中心出具绿色债券资格认可文件，为台湾首批取得绿色债券资格认可的银行之一。
路透香港1月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7538港元 ) 美股道琼工业指数周三收高108.08,或0.66%,报16481.94点.因美国银行 公布强劲的业绩，且数据显示美国经济正在改善。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 178.770 -0.43 14836 13.861 0.30 中国铝业 8.940 -0.33 61340 2.773 1.94 中国移动 50.390 -0.18 248054 78.143 1.29 中国人寿 43.980 0.07 46468 22.734 -0.07 中石油 103.490 -0.35 34839 8.024 0.18 中石化 76.620 -0.34 18242 5.941 0.18 汇丰控股 <HSBC.K 55.900 0.54 1328613 86.687 1.21 中电信 47.810 -0.40 22371 3.707 -0.08 中国联通 13.970 -0.92 100310 10.832 -0.26 兖州煤业 8.170 -1.21 41267 6.335 0.08 华能国际 38.500 0.68 11361 7.463 -0.63 南方航空 18.920 -0.16 6654 2.934 0.48 东方航空 18.090 0.44 3769 2.805 0.19 中芯国际 4.170 -1.42 50802 0.647 -2.02(完) (整理 赵红梅)
路透台北4月27日 - 台湾开发金控旗下凯基银行周四称，接获柜台买卖中心出具绿色债券资格认可文件，为台湾首批取得绿色债券资格认可的银行之一。
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。