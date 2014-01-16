美国与加拿大经济指标预测--1月16日-1月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 1月13日当周 1月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% 持平 (较上年同期) +1.5% +1.2% 扣除食品和能源(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.7% 1330 美国实质所得 12月 -0.3% +0.4% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月11日当周 32.8 33 四周均值(万人) -- 34.9 续请失业金人数(万人) 1月4日当周 284.8 286.5 1400 外资净买入美国公债(亿美元) 11月 -- 397 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 11月 -- 净流入1,949 1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 58 58 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 8.6 7.0 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.2% 1月17日(五) 1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 99.0 109.1 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 101.5 101.7 1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.3% +1.1% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.6% 产能利用率 79.1% 79.0% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月初值 83.5 82.5 现况指数 98.5 98.6 预期指数 74.2 72.1 1530 美国ECRI经济领先指标 1月10日当周 -- 133.4 1月20日当周 1月20日(一) 马丁路德金纪念日金，美国金融市场休市 1月21日(二) 1330 加拿大制造业销售 11月 -- +1.0% 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 -- +1.4% 1月22日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 1月17日当周 -- 386.1 再融资指数 -- 1,530.3 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月18日当周 -- -1.0% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月18日当周 -- +2.9% 1400 加拿大央行公布指标利率决定和货币政策报告 -- 1.0% 1.0% 1月23日(四) 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月18日当周 -- -- 四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 1月11日当周 -- -- 1330 美国芝加哥联储全国活动指数 12月 -- 正0.60 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 -- -0.1% 扣除汽车零售销售(较上年同期) -- +0.4% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 11月 -- +0.5% 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 497 490 1500 美国领先指标 12月 +0.2% +0.8% 1600 美国堪萨斯联储综合指数 1月 -- -3 2300 半导体协会SEMI北美订单出货比 12月 -- 1.11 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (编译 张明钧; 审校 张荻)