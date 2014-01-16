《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月16日

*工商时报：

--引导寿险资金投入公共建设，财政部今年已备妥50案、总金额1,500亿台币，近期即会陆续公告释出，供保险业投资，促参司司长曾国基表示，这次除了公有土地外，也掌握如中油、台糖、台电、自来水公司等闲置的资产，将引导资金进驻开发、活化运用。

--去年底欧美圣诞节旺季期间，行动装置销售畅旺，加上大陆农历春节备货需求强劲，台积电 主要客户已提前完成库存调整。受惠28奈米回补库存订单持续涌入，加上20奈米1月开始量产投片，台积电3月产能利用率可望冲上满载，法人预估，届时单月营收有机会创历史新高。

--大陆国台办发言人马晓光在例行记者会上表示，两岸两会第10次商谈可望在春节后举行，签署内容包括台商关注的避免两岸双重征税的租税协议、两岸气象合作，以及两岸地震监测合作等议题。

--针对发展人民币离岸中心，金管会主委曾铭宗指出，台湾会比伦敦速度快、规模大，台湾的优势有三，第一是人民币存款增加速度快、量大；其次是两岸贸易出超，累积人民币快；第三是邻近大陆，有地利之便，且台湾的金融自由度及开放程度都在加速中。

*经济日报：

--随着大陆面板自给率不断提高，近期又有消息称，今年下半年大陆面板进口关税将再从目前的5%提高至8%。若两岸ECFA货物贸易协议未能尽快完成，台湾面板业未来处境恐更加困难。

--外商抱怨台湾法规形同设下技术性贸易障碍，恐影响台湾参与区域经济整合进程。行政院长江宜桦搬出国际牌，要求国内法规要与国际调和，涉及经贸的新法律案出炉前要经过法评(法规影响评估)；现有近300条遭抱怨法规，也要适度松绑。

--伦敦金融城市长吴斐娜(Fiona Woolf)来台访问，寻求两国在人民币业务的相互合作。吴斐娜表示，台湾当前对金融法规限制还是过严，若没有好的服务及产品，难以发展成人民币离岸中心，表达出希望金融法规松绑态度。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。