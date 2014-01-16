澳新汇市：澳元兑美元触及三年半低位，此前疲弱就业报告出炉

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓

路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。