全球金市：金价连跌两日后企稳，但经济乐观情绪构成打压

美国12月生产者物价创六个月来最大涨幅，因汽油价格强劲反弹，但鲜有迹象显示物价存在持续性压力。

印度已要求珠宝商在本月底前提供价值超过50万卢比(8,100美元)的金条或金饰购买资讯，此举被视为用来抑制大额交易。

南非矿业和建筑业工会(AMCU)表示，如果成员支持的话，其将召集铂金业进行罢工。AMCU成员投票赞成对Impala Platinum 的薪资问题举行罢工，工会本周将游说在Anglo American Platinum 和Lonmin 的员工参与罢工。(完)

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