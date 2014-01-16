全球金市：金价连跌两日后企稳，但经济乐观情绪构成打压

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
美国12月生产者物价创六个月来最大涨幅，因汽油价格强劲反弹，但鲜有迹象显示物价存在持续性压力。
印度已要求珠宝商在本月底前提供价值超过50万卢比(8,100美元)的金条或金饰购买资讯，此举被视为用来抑制大额交易。
南非矿业和建筑业工会(AMCU)表示，如果成员支持的话，其将召集铂金业进行罢工。AMCU成员投票赞成对Impala Platinum 的薪资问题举行罢工，工会本周将游说在Anglo American Platinum 和Lonmin 的员工参与罢工。(完)
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(编译 戴素萍 审校 李爽)
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。
路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。