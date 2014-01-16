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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 08:40 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下滑，因澳洲就业数据疲弱

0032GMT

* 澳元/美元自0.8895跌至0.8850下方

* 澳洲就业数据令人失望，就业人口减少2.26万人，路透调查预估为增加0.75万人

* 关键支撑位在12月8日所创趋势低点0.8820，若跌破此处则或下探0.8550 (完)

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