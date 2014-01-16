版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 16日 星期四 13:41 BJT

台股业绩：台积电去年第四季净利448亿台币，较上年同期升7.7%

路透台北1月16日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四公布，去年第四季净利为448亿台币，较上年同期的416亿成长7.7%，较上季的519.5亿衰退13.8%。

据汤森路透I/B/E/S，23位分析师预估其第四季净利为420亿台币。

台积电今日收高1.9%，报107台币；大盘加权股价指数 则是收高0.11%。(完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)

参看台积电相关新闻,请点选 (记者 詹颖颐/金麦克; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐