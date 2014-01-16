版本:
中国
债券 | 2014年 1月 16日 星期四 09:06 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月16日-1月23日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
                   
 日期  时间   国家    规模       发行细节
 1/16         日本               三个月期贴现国库券
 1/16         西班牙             公债标售
 1/16         英国               传统债券标售
 1/17         日本               增强流动性债券标售
 1/20  1350   法国               标售国库券(BTF)
 1/21         日本               两个月期贴现国库券
 1/21         日本               五年期公债
 1/21         西班牙             六个月期和12个月期国库券
 1/22         德国    40亿欧元   两年期联邦债券标售
 1/23         日本               20年期公债
 1/23         日本               三个月期贴现国库券
 1/23         法国               BTAN/指数关联债券
 1/23         英国               传统债券标售
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>
    

 (编译 王兴亚；审校 王翔琼)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐