《全球主要国家债券发行预告》--1月16日-1月23日

重发 - 标题新闻：日本高田股价收盘跌停至412日圆，跌幅20%
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/16 日本 三个月期贴现国库券 1/16 西班牙 公债标售 1/16 英国 传统债券标售 1/17 日本 增强流动性债券标售 1/20 1350 法国 标售国库券(BTF) 1/21 日本 两个月期贴现国库券 1/21 日本 五年期公债 1/21 西班牙 六个月期和12个月期国库券 1/22 德国 40亿欧元 两年期联邦债券标售 1/23 日本 20年期公债 1/23 日本 三个月期贴现国库券 1/23 法国 BTAN/指数关联债券 1/23 英国 传统债券标售 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王兴亚；审校 王翔琼)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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