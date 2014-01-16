《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日

* 明报：

--超购过千倍的台湾童装品牌米格 昨挂牌，米格开市即涨51%至接近全日最高价，惟后劲不继升幅收窄，至收市仅升23%，每手赚1,060港元。昨日截孖展（保证金）的夜场股Magnum（新股代码： ）据悉已录得孖展198亿港元，超购1,570倍，取代米格成为新超购王。

--曾高踞全球货柜吞吐量榜首逾10年的香港，自2005年起先后被上海和新加坡超越。根据港府发布的2013年数据，去年香港吞吐量再度录得跌幅，并被深圳超越，跌至全球第4。而施政报告对货柜码头建设只字不提，业内人士称行内默认因香港货源不足，十号码头已没有建设必要。

* 星岛日报：

--德昌电机 公布，截至去年底止九个月营业额15.37亿美元，按年增加1,100万美元。扣除非经常性项目及货币效应，营业额按年上升2.1%。

* 苹果日报：

--「股王」腾讯 将以15亿港元入股华南城 成为策略股东，合共认购6.8亿股华南城新股，占华南城扩大后已发行股本约9.9%。认购价为每股2.2港元，较停牌前收市价有约1.4%溢价。

* 东方日报：

--港府锐意增加住宅供应，二手楼市反应各异，当中九龙湾淘大花园及德福花园等指标屋苑，即时有业主减价，个别单位减逾3%。

--九龙东商厦发展潜力优厚，吸引外资基金抢地。设「禁拆售」条款的观塘恒业街商业地昨由淡马锡旗下丰树产业以37.69亿港元投得，楼面尺价5,708港元，创九龙东商业地尺价新高。另沙田火炭乐林路住宅地，则由美资公司以2.101亿港元投得，贴近估价上限。

* 文汇报：

--长实 及和黄 罕有地更改全年业绩公布日，由原订于下月27日（星期四）公布2013年全年业绩，其董事会会议决定将业绩公布日延迟一日至下月28日（星期五）举行。长实发言人回覆查询时表示，是时间安排上的调动，未有进一步透露延期原因。

* 大公报：

--中移动 等了苹果公司六年，终于可于本周五（17日）正式开卖iPhone，中移动董事长奚国华透露，目前预订数量已达100万部。苹果 行政总裁库克（Tim Cook）直言，与中移动的合作只是「一个起点」，扬言未来还有很多合作机会。

--并购市场资讯（Mergermarket）最新报告显示，2013年中国内地及香港并购市场成交活跃，全年共达成1,062单交易，交易总值达1,857亿美元，较2012年1524亿美元的（829单）总值增长了21.8%。以交易总值与交易总量计，均创下2001年以来的新高。其中以「能源、矿业及公用事业」并购最为活跃，交易总值达到418亿美元，按年超过一倍。(完)