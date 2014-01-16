两岸经贸：大陆传将调高面板进口关税，恐将冲击台湾面板出口--报载

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透台北1月16日 - 台湾本地经济日报周四报导，随着大陆面板自给率不断提高，近期又有消息称，今年下半年大陆面板进口关税将再从目前的5%提高至8%。若两岸ECFA货物贸易协议未能尽快完成，台湾面板业未来处境恐更加困难，恐将伤及台湾出口。
目前路透尚未能取得面板厂商对此事的评论。
随着大陆8.5代厂产能陆续开出，经济日报援引未具名的消息指出，大陆今年下半年可能将面板关税进一步提高到8%。2012年时，大陆已经将面板进口关税由3%调高至5%。
此外，经济部高层也表示，若此成真，大陆将违反大陆当年加入世界贸易组织(WTO)〞面板关税至高不超过5%〞承诺，〞一旦大陆真的调了，我们将上告WTO，要求大陆补偿。〞
经济日报指出，大陆光电科技工业协进会分析师陈逸民接受大陆媒体访问时表示，除华星光电一厂、京东方 北京厂两座8.5代厂之外，2013年底三星 苏州厂量产，2014年可望逐渐放量。
京东方合肥厂去年底投产后又传出，京东方正规划于合肥再投资10代厂，LGD广州厂则预计2014年中量产。此外，京东方重庆厂、中电熊猫8.5代厂也将陆续量产。
陈逸民认为，大陆一旦再次调高面板进口关税，连友达 昆山厂都可能会加速量产，短短几年内，大陆8.5代线就会达到九条。
友达延宕多时的昆山龙飞光电投资案，去年底传出在获得中国农业银行融资后正式启动，农历年后可望下设备订单，并赶在2015年投产。
台湾称〞面板女王〞的中国电子视像行业协会常务副会长白为民，15日晚间接受经济日报访问时表示，今年对台湾采购的面板数量还未确定。
经济日报并引述白为民表示，在三星、京东方、LGD等业者8.5代厂先后投产，加上大陆本土8.5代厂陆续开出产能，尽管大陆的面板供需还是有缺口，但缺口会愈来愈小，对台湾面板采购肯定也会逐步减少。(完) (记者 高洁如; 审校)
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
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路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。