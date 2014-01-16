两岸经贸：大陆传将调高面板进口关税，恐将冲击台湾面板出口--报载

路透台北1月16日 - 台湾本地经济日报周四报导，随着大陆面板自给率不断提高，近期又有消息称，今年下半年大陆面板进口关税将再从目前的5%提高至8%。若两岸ECFA货物贸易协议未能尽快完成，台湾面板业未来处境恐更加困难，恐将伤及台湾出口。

目前路透尚未能取得面板厂商对此事的评论。

随着大陆8.5代厂产能陆续开出，经济日报援引未具名的消息指出，大陆今年下半年可能将面板关税进一步提高到8%。2012年时，大陆已经将面板进口关税由3%调高至5%。

此外，经济部高层也表示，若此成真，大陆将违反大陆当年加入世界贸易组织(WTO)〞面板关税至高不超过5%〞承诺，〞一旦大陆真的调了，我们将上告WTO，要求大陆补偿。〞

经济日报指出，大陆光电科技工业协进会分析师陈逸民接受大陆媒体访问时表示，除华星光电一厂、京东方 北京厂两座8.5代厂之外，2013年底三星 苏州厂量产，2014年可望逐渐放量。

京东方合肥厂去年底投产后又传出，京东方正规划于合肥再投资10代厂，LGD广州厂则预计2014年中量产。此外，京东方重庆厂、中电熊猫8.5代厂也将陆续量产。

陈逸民认为，大陆一旦再次调高面板进口关税，连友达 昆山厂都可能会加速量产，短短几年内，大陆8.5代线就会达到九条。

友达延宕多时的昆山龙飞光电投资案，去年底传出在获得中国农业银行融资后正式启动，农历年后可望下设备订单，并赶在2015年投产。

台湾称〞面板女王〞的中国电子视像行业协会常务副会长白为民，15日晚间接受经济日报访问时表示，今年对台湾采购的面板数量还未确定。