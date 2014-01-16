《新兴市场重要经济事件预告》--1月16日-1月23日

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月16日(四)
圣地亚哥--智利央行举行利率会议(2100)。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
1月17日(五)
暂无重要事件公布。
1月20日(一)
暂无重要事件公布。
1月21日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)例行发布全球经济展望最新报告，料提高对2014年经济成长预估；IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)将在1430GMT召开记者会讨论该报告。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(预计不会公布利率声明)。
布达佩斯--匈牙利央行召开利率会议(1300)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
1月22日(三)
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。
1月23日(四)
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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