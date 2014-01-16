中国煤炭：2013年产量约37亿吨，今年仍将呈结构性过剩--行业协会

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透上海1月16日 - 人民日报周四援引中国煤炭工业协会的数据称，2013年中国煤炭产量和消费量增速双双下滑，预计今年市场总量宽松、结构性过剩的态势不会发生根本改变。
统计显示，去年中国煤炭产量约为37亿吨，年增幅从前10年的平均2亿多吨降至5,000万吨左右。尽管煤炭企业经营困难加剧，预计今年全国煤炭产量仍将呈现小幅增长。
据初步测算，去年全国煤炭消费量在36.1亿吨左右，消费增幅由前10年年均增长约9%，下降到2.6%左右。
中国海关本月稍早公布，2013年中国进口煤炭3.3亿吨，较上年增长13.4%，亦远低于2012年近30%的增幅。 (完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。
路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。