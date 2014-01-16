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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 08:55 BJT

中国煤炭：2013年产量约37亿吨，今年仍将呈结构性过剩--行业协会

路透上海1月16日 - 人民日报周四援引中国煤炭工业协会的数据称，2013年中国煤炭产量和消费量增速双双下滑，预计今年市场总量宽松、结构性过剩的态势不会发生根本改变。

统计显示，去年中国煤炭产量约为37亿吨，年增幅从前10年的平均2亿多吨降至5,000万吨左右。尽管煤炭企业经营困难加剧，预计今年全国煤炭产量仍将呈现小幅增长。

据初步测算，去年全国煤炭消费量在36.1亿吨左右，消费增幅由前10年年均增长约9%，下降到2.6%左右。

中国海关本月稍早公布，2013年中国进口煤炭3.3亿吨，较上年增长13.4%，亦远低于2012年近30%的增幅。 (完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)
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