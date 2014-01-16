《焦点》通用汽车新任高管团队称，美国和中国成长抵销其他地区不振

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
Ammann称，通用汽车预计第一季税前获利将低于正常水准，因为列支重组费用以及推出美国新款车，其中包括雪佛兰Silverado和GMC Sierra重型皮卡，以及改型后的雪佛兰、GMC和卡迪拉克大型SUV。他对记者称，多数重组费用与去年公布的声明有关。
通用汽车预计2014年资本支出为75亿美元，并将支出约39亿美元购回余下A类股票。此外还将向股东恢复派发普通股股息，约为18亿美元。
Stevens称，尽管北美和部分国际业务持续面临风险，但该公司2015年“有望”实现10%甚至更高的税前利润率。
Stevens表示，销售放缓及促销力度升高将令美国市场车价和利润率承受更多压力。但他承认利润丰厚的大型卡车市场有“很大变数”。在这个市场中，通用汽车旗下的Silverado和Sierra将在今年稍后与福特汽车 改型车款F-150展开争夺。
Stevens称，2013年通用汽车南美业务连续第二年录得获利，但委内瑞拉和阿根廷市场持续动荡，构成财务风险。
通用汽车周三在纽约证交所收低0.64美元，或1.6%，报39.38美元。(完)
(编译 张明钧/许娜/于春红; 审校 戴素萍/张涛/李爽/郑茵)
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