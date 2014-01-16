中国金融：银监会力推同业专营部门制，封堵分支机构提高同业规范性--报载

路透上海1月16日 - 21世纪经济报道周四引述知情人士消息称，中国银监会近期已向商业银行传达，同业、投资等业务可实行专营部门制，由法人总部建立专营部门单独经营，其他部门和分支机构不再经营。

报导并指出，对于辖内城商行、农商行，当地银监局称总体改革方向是，原则上风险控制能力弱的银行不能做理财业务，可以做的银行要建立风险防范隔离墙，部门和分支行只负责产品销售，不得从事产品开发。

“理财和同业不规范发展，直接助推资金空转，抬高融资成本，加大了资金期限错配和流动性风险，成为当务之急的改革事项。”报导援引地方银监局高层近期监管会议内容，并要求将理财和同业列入2014年两项改革重点。

国内银行同业业务近年来迅速扩张。数据显示，2006年商业银行各项存款占总负债比例为87.5%，同业负债比重为6.6%；截至2013年9月末，存款占比已降至82%，同业负债则大幅升至13.4%。业务暴增背后，国内银行对同业业务进行倾斜，除了总行单独设立机构，分支机构也增设部门和人员，但并非没有风险。

报导指出，上述地方银监局要求，在法人机构总部建立专门部门后，“分支机构不能做资产转让、卖出回购、买入返售等同业业务，且（分支机构）不得在银行间市场单独立户，已开立的账户要限期销户”。

“这是银监会监管意见的延伸，近期银监会提出理财业务可推行条线事业部制，由总行事业部统一设计产品，其他部门和分支行只负责产品销售。”报导援引知情人士称。

按照一家股份行资产管理部老总认为，事业部化或专营机构模式仅是银行业资产管理业务新的起点，而非终点。银行业完全可参照保险和券商的资产管理业务模式，实行独立法人和牌照制管理，这样资管的路才能走得更远。

此外，上述地方银监局还披露，部分银行还将理财资金投向了评级较低的债券，以及购买本行贷款。2014年，该地区地市监管部门将至少选择1家法人机构进行理财现场检查。