《中国报摘》--其他报纸重要消息1月16日

**上海证券报**

--为加强行业公共基础设施建设，全面提升保险经营管理的信息化水平，经国务院批准，中国保险信息技术管理有限责任公司成立。

--截至去年末，规模低于5,000万元人民币的基金数量达到58只，包括32只股票型基金和6只混合型基金，还有17只QDII基金、2只纯债基金、1只保本基金和一只货币基金。

--1月15日，中国矿业界首批29位合资格人被授予了资格证书。合资格人是国际矿业资本市场通行的制度。首批合资格人后期在海外矿业评估报告上的签字，能够获得澳、美、非洲等国际社会普遍认可。

**证券时报**

--据行业网站发布的《2013年期货资管年度报告》，期货资管业务运行一年规模仅18.8亿元，大致相当于一只股票型私募基金的体量。

**21世纪经济报道**

--从知情人士处获悉，银监会近期已向商业银行传达，同业、投资等业务可实行专营部门制，由法人总部建立专营部门单独经营，其他部门和分支机构不再经营。

--财政部最新印发了2013年版的《金融企业呆账核销管理办法》，并已于1月初下发到各金融机构总部，及地方财政局、银监局。新办法增加了个人经营性贷款的核销政策，对单户贷款余额在500万以下的，经追索一年以上，仍无法收回的个人经营性贷款，可按照账销案存的原则“自主核销”。

**人民日报**

--中国煤炭工业协会发布2013年年度报告，全国煤炭产量和煤炭消费都降到新世纪以来低点，煤炭企业经营困难加剧，预计2014年全国煤炭产量仍将呈现小幅增长，市场总量宽松、结构性过剩的态势不会发生根本改变。（完）