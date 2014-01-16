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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 09:13 BJT

更新版 1-日本经济：11月机械订单跳增，日央行乐观看待经济

周四的政府数据显示，11月扣除船舶和电力设备的核心机械订单较上年同期增长16.6%。

政府及央行的众多官员把资本支出视为经济成长的重要组成部分，因其能够刺激创造就业，从而推动薪资上涨以及消费者支出增加。

日本11月物价水平创五年来最大升幅，迈向2%通胀目标的路程已经过半，同时基本工资止住17个月的跌势，这凸显复兴该国经济的两个关键领域取得进展。

强劲的内需或将推动经济今年继续增长，但分析师仍怀疑日本央行是否能够在两年时间框架内实现其通胀目标。(完) (编译 戴素萍/李爽/王兴亚；审校 王冠中/张涛)
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