更新版 1-日本经济：11月机械订单跳增，日央行乐观看待经济

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
周四的政府数据显示，11月扣除船舶和电力设备的核心机械订单较上年同期增长16.6%。
政府及央行的众多官员把资本支出视为经济成长的重要组成部分，因其能够刺激创造就业，从而推动薪资上涨以及消费者支出增加。
日本11月物价水平创五年来最大升幅，迈向2%通胀目标的路程已经过半，同时基本工资止住17个月的跌势，这凸显复兴该国经济的两个关键领域取得进展。
强劲的内需或将推动经济今年继续增长，但分析师仍怀疑日本央行是否能够在两年时间框架内实现其通胀目标。(完) (编译 戴素萍/李爽/王兴亚；审校 王冠中/张涛)
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。
路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。