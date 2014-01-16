更新版 1-日本经济：11月机械订单跳增，日央行乐观看待经济

周四的政府数据显示，11月扣除船舶和电力设备的核心机械订单较上年同期增长16.6%。

政府及央行的众多官员把资本支出视为经济成长的重要组成部分，因其能够刺激创造就业，从而推动薪资上涨以及消费者支出增加。

日本11月物价水平创五年来最大升幅，迈向2%通胀目标的路程已经过半，同时基本工资止住17个月的跌势，这凸显复兴该国经济的两个关键领域取得进展。