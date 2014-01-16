《焦点》中国和非洲IPO热潮涌动，新兴市场背靠火炉好取暖

逾50家公司已经宣布计划在上海和深圳交易所上市，还有数百家公司在排队等候。中国证监会今年可能批准多达500家公司进行IPO。

在香港市场，企业料筹资322亿美元，创下2010年以来最高并将是2013年融资规模的两倍。今年的大型交易可能包括肉类加工企业双汇50亿美元的上市案，以及健康和美容产品零售商屈臣氏、电子商务巨头阿里巴巴集团的上市交易。

IPO热潮也受非洲新市场带动，该地区以前是私募股权公司的去处，因那里缺乏流动性和透明度。

如果非洲市场确实向公众投资开放，则可能吸引到大机构投资者。这些投资者追捧上市市场中的被动型指数，而非收益可能较高但过于劳动密集型的私下交易。

“进行IPO需要有想筹资的公司和市场对此的偏好。在哪里可以看到这两个要素？最令人感兴趣的地方是非洲，”Renaissance Capital首席分析师Charles Robertson表示。(完)