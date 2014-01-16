《焦点》中国和非洲IPO热潮涌动，新兴市场背靠火炉好取暖

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
逾50家公司已经宣布计划在上海和深圳交易所上市，还有数百家公司在排队等候。中国证监会今年可能批准多达500家公司进行IPO。
在香港市场，企业料筹资322亿美元，创下2010年以来最高并将是2013年融资规模的两倍。今年的大型交易可能包括肉类加工企业双汇50亿美元的上市案，以及健康和美容产品零售商屈臣氏、电子商务巨头阿里巴巴集团的上市交易。
IPO热潮也受非洲新市场带动，该地区以前是私募股权公司的去处，因那里缺乏流动性和透明度。
如果非洲市场确实向公众投资开放，则可能吸引到大机构投资者。这些投资者追捧上市市场中的被动型指数，而非收益可能较高但过于劳动密集型的私下交易。
“进行IPO需要有想筹资的公司和市场对此的偏好。在哪里可以看到这两个要素？最令人感兴趣的地方是非洲，”Renaissance Capital首席分析师Charles Robertson表示。(完)
(编译 侯向明/李春喜/王翔琼；审校 屈桂娟/龚芳)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200