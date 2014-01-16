离岸人民币：中国东方资产管理25亿元三年点心债以4.1%定价--销售文件

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透香港1月16日 - 根据路透所获销售文件，中国四大资产管理公司之一--东方资产管理三年期点心债周三晚间以4.10%定价，初步指导利率4.25%。
该批债券共发行25亿元，是透过海外子公司Starway Assets Enterprises发行，由中国东方资产管理（国际）控股提供担保。
发行人评级：“BBB+”（标普） / “A-”（惠誉）；债券预期评级为:“BBB”（标普） / “A-”（惠誉）。
中国东方资产管理公司成立于1999年，是经国务院及中国人民银行批准设立，具有独立法人资格的国有独资金融企业。公司注册资本人民币100亿元，由财政部全额拨入。
全球协调人为中银国际，其他承销商还包括渣打银行、瑞银等。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。
路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。