版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 16日 星期四 12:47 BJT

重发-离岸人民币：当代置业三年点心债以11%定价，发行11亿元--销售文件

(重发以明确最后一段“里昂证券”已更名为“中信里昂证券”)

路透香港1月16日 - 根据路透所获销售文件，中国北京大型社区开发地产商--当代置业 三年期点心债以11%定价，与初步指导利率相同。

该批点心债共发行11亿元，募资用途为挹注新地产项目及一般企业用途。

当代置业评级为穆迪“B2”／惠誉“B”，债券预期评级相同。

全球联席协调人为摩根士丹利、摩根大通；联席帐簿管理人还有国泰君安、瑞信以及中信里昂证券。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐