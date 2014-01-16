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债券 | 2014年 1月 16日 星期四 09:28 BJT

英国经济：房价在2015年中之前都将维持上涨--央行总裁卡尼

路透伦敦1月15日 - 英国央行总裁卡尼周三预计，在明年年中之前，英国房价可能维持强劲上涨，整体房地产市场活动也将继续升温。

两项广受关注的指标显示，英国房价较上年同期上涨约8%，为逾三年来最大增幅，一些经济学家担心可能正在形成泡沫。

但卡尼周三在议会的答问环节中表示，当前房价涨势主要是由于房地产市场活动在金融危机期间受到压制后出现补偿性增长。

“我们的大体预期是，当前的这波动能(房价上涨、抵押贷款活动以及信贷增长的动能)将会持续...到2015年中左右将会减速，”他说。

英国央行在11月修改放款融资计划(Funding for Lending Scheme/FLS)，把抵押贷款排除到这项贷款补贴计划的范围之外。但房地产市场继续受到政府帮助购屋(Help to Buy)计划的支持。

卡尼表示，政府的帮助购屋计划影响并不大。他的主要关切在于，利率上升时银行要求借款人保证有充足的收入用于供款，他并补充说这比拥有大笔存款更为重要。

卡尼还认为，英国用于满足需求的建房太少。

卡尼还表示，央行正在与英国金融市场行为监管局(FCA)合作，确保银行对借款人进行审查，保证其能够应对未来七年利率上升的情况。(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)
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