中国新股：纽威股份成重启IPO后首只上市股票，首日表现成新政试金石

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透上海1月16日 - 中国苏州纽威阀门股份有限公司公告称将于周五上市，这是中国重启A股首次公开发行(IPO)后首只上市股票。业内人士指出，该股首日上市表现，将成为考验新的新股发行及上市规则的试金石。
公司上市公告书指出，公司在本次发行的8,250万股将于周五起上市交易，网下配售和网上申购部分均无流通限制，上市代码为603699。
公司新股发行价为17.66元，按2012年净利摊薄市盈率为17.66倍，其中公司公开发行5,000万新股，募资8.83亿元。
去年底，中国证监会出台新版新股发行制度及上市首日临时停牌规定，1月即启动相当密集的新股发行，约50家公司集中在不到一个月的发行窗口中，而且三高现象（高价发行、高市盈率、超高募集资金）仍频频出现。而此前的新股上市后恶炒现象在新制度下能否改观，或许明日纽威股份可以给出一个初步答案。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。
路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。