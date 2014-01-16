中国新股：纽威股份成重启IPO后首只上市股票，首日表现成新政试金石

路透上海1月16日 - 中国苏州纽威阀门股份有限公司公告称将于周五上市，这是中国重启A股首次公开发行(IPO)后首只上市股票。业内人士指出，该股首日上市表现，将成为考验新的新股发行及上市规则的试金石。

公司上市公告书指出，公司在本次发行的8,250万股将于周五起上市交易，网下配售和网上申购部分均无流通限制，上市代码为603699。

公司新股发行价为17.66元，按2012年净利摊薄市盈率为17.66倍，其中公司公开发行5,000万新股，募资8.83亿元。