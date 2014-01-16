韩国金融：主权基金KIC考虑出售美银持股，将在一个月内做出决定--报导

路透首尔1月16日 - 韩国媒体周四报导，韩国投资公司(KIC)将在一个月内决定是否出售所持美国银行 约10亿美元股份。这部分股权自2008年以来价值已经腰斩一半。

KIC于2008年在美林投资20亿美元，后来美银与美林合并，截至2013年9月，其持有美国银行0.69%的股份。作为韩国主权基金，KIC管理约660亿美元资产。

全球金融危机期间美银股价重挫，虽然股价在2011年开始反弹，但KIC此项投资仍亏损近1万亿韩元(9.41亿美元)。

韩国经济日报(Korea Economic Daily)和其他报纸报导，KIC新执行长Ahn Hong-chul在纽约对记者表示，该基金在考虑是否出售在美银持股，将在一个月内做出决定。

KIC发言人拒绝就该报导置评。

Ahn说，KIC还有意将房地产等另类资产在总投资中的占比从8%提高至30%。