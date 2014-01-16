韩国金融：主权基金KIC考虑出售美银持股，将在一个月内做出决定--报导

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透首尔1月16日 - 韩国媒体周四报导，韩国投资公司(KIC)将在一个月内决定是否出售所持美国银行 约10亿美元股份。这部分股权自2008年以来价值已经腰斩一半。
KIC于2008年在美林投资20亿美元，后来美银与美林合并，截至2013年9月，其持有美国银行0.69%的股份。作为韩国主权基金，KIC管理约660亿美元资产。
全球金融危机期间美银股价重挫，虽然股价在2011年开始反弹，但KIC此项投资仍亏损近1万亿韩元(9.41亿美元)。
韩国经济日报(Korea Economic Daily)和其他报纸报导，KIC新执行长Ahn Hong-chul在纽约对记者表示，该基金在考虑是否出售在美银持股，将在一个月内做出决定。
KIC发言人拒绝就该报导置评。
Ahn说，KIC还有意将房地产等另类资产在总投资中的占比从8%提高至30%。
他说，到2014年底，该基金总资产可能达到约1,000亿美元。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。
路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。