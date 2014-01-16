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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 09:37 BJT

《汇市简讯》澳洲就业数据出炉后，美元兑除日圆外亚洲货币上涨

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* 澳洲就业数据公布后，美元兑除日圆外亚洲货币上涨

* 美元兑韩元升破1065，美元兑新加坡元涨至1.2750

* 欧元兑美元跌破1.3600，美元兑日圆目前测试104.80

* 美元受到更多支撑，新兴市场货币处境不佳

* 澳元兑美元已跌破重要支撑位，后市应会进一步下跌(完)

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