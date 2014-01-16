中国新债：国开行下周二将增发五期固息债，总额至多300亿元

刊登在中国债券信息网的公告显示，本次增发的为国开行今年第1-5期金融债，其中一1/5/10年期采用荷兰式招标，3/7年期采用美国式招标。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。