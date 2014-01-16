中国新债：国开行下周二将增发五期固息债，总额至多300亿元

日本股市：追随美股下跌，市场人气旺盛
路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。
路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(21日)招标增发五期固息债(俗称“福娃债”)，总额不超过300亿元人民币。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本次增发的为国开行今年第1-5期金融债，其中一1/5/10年期采用荷兰式招标，3/7年期采用美国式招标。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 1年60亿元；3年80亿元；5年70亿元；7年40亿元；10年50亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：1月21日9:30-10:30
7/10年：1月21日9:30-11:10
招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；1/5/10年单一价格(荷兰式)招标
缴款日 2月10日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 1月26日-2月10日
上市日 1年：2月12日
3/5/7/10年：2月14日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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此前第1-5期债各次发行利率(收益率)如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% -- (完)
(加权)
参看详情，可点选(here) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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