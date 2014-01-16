美国个股：雅虎首席运营官上任约一年后离职，原因尚不明朗

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透旧金山1月15日 - 雅虎 首席运营官(COO)Henrique de Castro在仅任职约一年后将于周四离职。当初该公司首席执行长梅耶尔(Marissa Mayer)就职不久便从谷歌 把他挖来，颇为引人注目。
雅虎在周三的文件中并没有给出他离职的原因，但科技业博客(部落格/blog)Recode取得了寄发给雅虎员工的备忘录，当中非常直白地指出，梅耶尔说是她解雇了De Castro。
梅耶尔在备忘录中写道，“经过自我反思，我作出了这个艰难决定：我们的首席运营官Henrique de Castro应该离开公司。”
雅虎拒绝对此置评。
De Castro的离开标志着雅虎领导层中发生了重大转变。
无法立即联系到De Castro对此置评。(完)
(编译 石冠兰 审校 张明钧)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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