美国个股：雅虎首席运营官上任约一年后离职，原因尚不明朗

路透旧金山1月15日 - 雅虎 首席运营官(COO)Henrique de Castro在仅任职约一年后将于周四离职。当初该公司首席执行长梅耶尔(Marissa Mayer)就职不久便从谷歌 把他挖来，颇为引人注目。

雅虎在周三的文件中并没有给出他离职的原因，但科技业博客(部落格/blog)Recode取得了寄发给雅虎员工的备忘录，当中非常直白地指出，梅耶尔说是她解雇了De Castro。

梅耶尔在备忘录中写道，“经过自我反思，我作出了这个艰难决定：我们的首席运营官Henrique de Castro应该离开公司。”

雅虎拒绝对此置评。

De Castro的离开标志着雅虎领导层中发生了重大转变。

无法立即联系到De Castro对此置评。(完)