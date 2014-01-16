港报社评：扶贫政策化虚为实，经济发展点到即止--信报1月16日

行政长官梁振英昨天发表任内第二份《施政报告》，把施政重点放在扶贫纾困、加强培育下一代和处理房屋土地等民生问题。然而，在经济发展上则缺乏具体政策目标、对中产阶层的困境几乎只字不提。

《施政报告》在扶贫和教育问题上，推出多项具体措施，政策较前务实。不过，相关新政策令政府恒常性开支增加200亿元。一旦以恒常性支出来增加福利，政策的可持续性必须得到充足资金源源支持。

商界中人批评，《施政报告》对经济发展缺乏具体政策目标。对于如何提高目前经济竞争力，改善营商环境，吸引外资来港投资，报告很少论述。迄今而言，离岸贸易的附加值很低，对拉动经济增长贡献有限；而香港金融业的优势地位，也是建基于在中国资本账目未完全开放之上。

因此，如何提升香港经济的活力和竞争力，改善营商环境，是当前须要处理的根本问题。观乎今年的《施政报告》，重点集中在扶贫和解决房屋土地供应问题，政策资源倾向性地流向基层，中产阶层切实面对的困境，明显得不到政府足够重视。

近年香港贫富悬殊剧化，有研究指出，不仅体现在低收入和「N无人士」家庭身上；也反映中产阶层所出现的向下流之势。

总括来看，政府增加恒常性开支强化福利政策，但必须恪守「量入为出」的原则。当前急于回应民意诉求，加大扶贫纾困和解决房屋土地供应的力度，未能顾及整体，而局限性则最能反映出真实情景，折射出当前管治陷入被动的困局，吃力未必讨好。