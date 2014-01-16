美国个股：芯片业者Marvell称并未与KKR洽谈收购等重大交易

澳洲股市：收高，受金融股涨势支撑
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
路透1月15日 - 芯片(晶片)制造商Marvell Technology Group Ltd 周三表示，并未与私募基金业者KKR & Co 就收购等重大交易进行协商；在约两周之前KKR公告买下6.8%的Marvell股权。
Marvell是在送交匹兹堡地方法院的申报书中做出上述讯息揭露的；目前Marvell正与卡内基梅隆大学兴讼，后者指控前者侵犯电脑磁碟机相关专利。
Marvell在申报书中指出，卡内基梅隆大学担心KKR的投资可能预示着“重大企业交易”，恐将损及其对于取得最终判决的能力。
Marvell称，“事实上本公司目前未有如收购、合并、重组或清算等重大企业交易计画，且未与KKR协商此类交易。”
当KKR在12月30日公告其增加Marvell持股时，其称就“重大交易”进行协商。(完) (编译 张明钧; 审校 石冠兰)
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200
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