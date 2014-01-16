美国个股：芯片业者Marvell称并未与KKR洽谈收购等重大交易

路透1月15日 - 芯片(晶片)制造商Marvell Technology Group Ltd 周三表示，并未与私募基金业者KKR & Co 就收购等重大交易进行协商；在约两周之前KKR公告买下6.8%的Marvell股权。

Marvell是在送交匹兹堡地方法院的申报书中做出上述讯息揭露的；目前Marvell正与卡内基梅隆大学兴讼，后者指控前者侵犯电脑磁碟机相关专利。

Marvell在申报书中指出，卡内基梅隆大学担心KKR的投资可能预示着“重大企业交易”，恐将损及其对于取得最终判决的能力。

Marvell称，“事实上本公司目前未有如收购、合并、重组或清算等重大企业交易计画，且未与KKR协商此类交易。”

当KKR在12月30日公告其增加Marvell持股时，其称就“重大交易”进行协商。(完) (编译 张明钧; 审校 石冠兰)