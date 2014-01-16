港报社评：港警惕：有钱使晒 没钱举债 还钱下届--经济日报1月16日

第二份施政报告对中产最关注的房屋、教育、医疗等议题，大多仍研究落实需时，中产受惠有限。施政报告将重点放在扶贫，除斥资30亿元推低收入补贴，更将多项一次性扶贫措施恒常化，令基层最受惠。 扶贫等新猷令经常性开支料急增以百亿元计，市民尤其中产对港府长远财政是否撑得住，实不无疑问。 中产支持港府扶贫，但亦关注香港人口老化日渐加剧、相对低技术的新移民又不断来港，未来对福利的需求势有增无减，港府长远福利负担本已面对极大压力。 更惹中产忧虑的是，现届政府不单积极增加经常性扶贫开支、更主动扛起长远扶贫重担。曾有学者推测，按回归后港府经常性开支增速，最快在2022年就会出现永久财赤，现时港府更大增福利，中产不禁问，到底钱从何来？ 梁振英昨指，经济必须保持持续增长，才有能力解决贫穷、房屋等问题。惟香港经济如何寻求新突破、寻觅有力的新增长引擎，令香港经济可持续较快增长，确保港府财政收入可稳增，施政报告着墨相对有限。 港府着力化解贫穷问题固是应有之义，但更要向市民阐述香港经济发展有甚么新方向、新动力，确保经济和港府财政收入稳定足够增长，以赢取市民信心，相信扶贫政策有足够财力持续推展。