港报社评：厚基层薄中产惹不满增开支持续性临考验--明报1月16日

特首梁振英在第二份《施政报告》铺开扶贫蓝图和相关惠民政策措施，财政司长曾俊华表示新一年预算案每年政府经常开支约需增加200亿元。

梁振英连续两年对基层的政策倾斜，突显了两个问题，一个是政府重视基层的福祉，忽略了关顾税负较重的中产阶层，政府有责任向中产解释；另一个是经常开支大幅增加，经济景气面临逆转，衍生了如何确保开支可以持续的问题。

就贫穷问题，梁振英建立制度扶贫助弱，以长期财政负担帮助有需要人士，扶助他们摆脱贫穷。只是相关政策措施耗用大量公帑，政府经常开支大幅增加，引起关注和讨论。

梁振英两年任期，政府经常开支已接近500亿元，政府经常开支增幅甚为巨大。现在的问题是政府经常开支是否增加过急，以及可否持续等。

长期以来，政府收入结构逾30%与土地房屋有关，美国已经开始退市，量化宽松和超低息环境迟早结束，本港楼市势必逆转。

现在财政储备虽然超过7000亿元，但是因为开支也增大了，只够约20个月政府开支。本港经济若再经历类似SARS 的打击规模，加上税基狭窄，财政就会成为现实问题。

另外，厚待基层、薄待中产的做法，在中产阶层之间已经泛起强烈不满。梁振英认为，只要做好经济发展，就是关顾了中产；这些说法根本没有说服力。

另外，关于低收入在职家庭津贴，政府必须有具体措施，确切落实鼓励就业、多劳多得的原则，另外，入息及资产审查必须有效防止滥用，而且批出津贴之后，政府应该定期覆查，以确保津贴只用于有真实需要的家庭。