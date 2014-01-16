港报社评：慷慨扶贫稳社会，须创富避加税--星岛日报1月16日

行政长官梁振英发表大增政府长期承担的《施政报告》，每年新增约200亿元经常开支，绝大部分用作扶贫、安老和教育，有助纾缓基层困境和缩窄贫富差距。由于梁振英不打算在任内加税，增加福利所涉及的庞大开支，益显发展经济为政府开源的重要。

现在梁振英有信心增加长期福利而不会入不敷支，推出较为进取的福利政策，当中最引人注意的，是低收入在职家庭津贴，估计年花30亿元，惠及20万家庭71万人。

此外，部分关爱基金的试验项目改成恒常资助，以及其他「加码」恒常措施，都显示梁振英不甘于「一次性纾困」，对社会上最需要照顾的弱势群组提供长期援助。

《施政报告》对中产阶层着墨不多，梁振英表示要发展经济来避免中产「向下流」。《施政报告》提出增加衔接副学士的大学高年级课程学额，增加幼稚园学券资助等措施，中产亦可受惠。中产更加期望减税，这要待财政司司长曾俊华在下月发表预算案时交代。

《施政报告》除了大增经常开支外，还有大量一次性的开支，单是注资「私人土地作福利用途特别计画」，已经会花100亿元。

中产最担心承受政府大派福利的税务负担。梁振英自认今次《施政报告》比较「大手笔」，但是对香港经济发展前景信心满满，认为从经济发展带来的政府收入增长，足以应付额外开支，任内不计画加税，都可以做到《基本法》的量入为出要求。

香港回归16年，政府每年经常开支已经倍增。如何设法做到长期量入为出，当局下月公布长远财政计画工作小组的主要结论，宜有所交代。