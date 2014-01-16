港报社评：施政贴近民意，管治水平提升--文汇报1月16日

特首梁振英昨日发表第二份施政报告，是一份贴近民意和管治水平提升的施政报告。这份施政报告既致力解决香港的一系列深层次特别是贫穷问题和房屋问题，又重视长远规划，以切实可行的振兴经济措施，展现了香港的美好愿景和发展蓝图，提振了市民对政府管治水平和香港前景的信心。施政报告以明确的施政方向和步步为营踏实解决问题的务实作风，显示梁振英和特区政府管治水平明显提升。

第二份施政报告提出的一系列扶贫安老助弱措施，范围广泛，是本届政府的扶贫蓝图，这个蓝图都以官方贫穷线为客观的参数。施政报告扶贫的亮点，是推出低收入在职家庭津贴，鼓励自力更生，打破跨代贫穷。估计计划每年所涉的开支约为30亿元。该项政策还要注意避免减低工作诱因，要突出政策中鼓励自强不息、自力更生的正面因素。

在房屋问题上，今年施政报告致力于增加供应，目标是未来十年的房屋供应总量为47万个单位，公营房屋占60%，政府的目标是平均每年提供约2万个公屋单位和约8000个居屋单位。施政报告解决房屋短缺从增加供应入手，确保了市民对未来房屋供应的信心。

施政报告提出要善用、巩固及提升香港现有优势，加强与国内外的全方位合作，将各个产业「做多、做大、做强」，特别是积极支持配合广东率先实现粤港服务贸易自由化的目标工作，并把握好十八届三中全会扩大开放的新契机。同时，当局打造优质「东大屿都会」，配合港珠澳大桥落成通车，发展「桥头经济」等，这都将为本港经济注入源源不绝的活力。