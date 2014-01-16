《汇市简讯》澳元/美元勉力自0.8800下方回升，但压力仍沉重

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
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* 澳元/美元跌至0.8797，随后因获利了结而受到支撑
* 但回弹幅度小且短暂，澳元仍面临沉重压力
* 若澳元/美元本周收在0.8864下方，将是空头穿破走势。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 龚芳)
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路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。
路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。