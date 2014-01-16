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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 09:55 BJT

《汇市简讯》澳元/美元勉力自0.8800下方回升，但压力仍沉重

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* 澳元/美元跌至0.8797，随后因获利了结而受到支撑

* 但回弹幅度小且短暂，澳元仍面临沉重压力

* 若澳元/美元本周收在0.8864下方，将是空头穿破走势。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 龚芳)
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