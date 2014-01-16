表格：力拓2013年第四季及全年产量一览表

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透悉尼1月16日 - 如下为力拓 2013年第四季及全年产量数据(单位：千吨)：
2013 2013 2012 2013 2013
第四季 第三季 第四季 全年 预测 氧化铝 2,582 2,293 2,617 9,307 9,300 铝 868 878 906 3,555 3,500 铝土矿 11,432 11,250 10,731 43,204 43,000 硬焦煤 2,410 2,253 1,932 8,214 8,000 铜矿石 172,800 162,300 163,900 631,500 590,000 精铜 81,000 68,300 86,200 300,100 270,000 铜铁矿石 55,510 53,377 51,967 208,966 265,000 (完)
(编译 孙茉莉; 审校 石冠兰)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200