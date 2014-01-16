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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 10:09 BJT

表格：力拓2013年第四季及全年产量一览表

路透悉尼1月16日 - 如下为力拓 2013年第四季及全年产量数据(单位：千吨)：

2013 2013 2012 2013 2013

第四季 第三季 第四季 全年 预测 氧化铝 2,582 2,293 2,617 9,307 9,300 铝 868 878 906 3,555 3,500 铝土矿 11,432 11,250 10,731 43,204 43,000 硬焦煤 2,410 2,253 1,932 8,214 8,000 铜矿石 172,800 162,300 163,900 631,500 590,000 精铜 81,000 68,300 86,200 300,100 270,000 铜铁矿石 55,510 53,377 51,967 208,966 265,000 (完)

(编译 孙茉莉; 审校 石冠兰)
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