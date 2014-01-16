台湾汇市：台币盘初实质交易续弱，消息面助益美元多头

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透台北1月16日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易持续偏弱整理，一连串表现好转的美国数据及联储官员支持QE(量化宽松)循序退场的谈话，支撑美元偏好，台币随区域货币趋于疲软，今日将观察近期实质交投低位30.120是否有效跌破。
汇银人士指出，台币主要跟随的指标货币--韩元 盘初走跌，市场气氛不利台币，但上日外资在台股 大幅买超，早盘亦见部分汇入，限制了台币跌幅。交易员估今日台币主交投区间或落在30.050-30.120。
〞30.100的位置可能要挑战好几次才能站的上去(贬破)。〞一位外资银行交易员说。
交易员认为，30.100-30.120此前数度测试都无功而返，主要因出口商农历年前的台币需求仍在，在此区间抛汇意愿强，加上台股吸引部分外资汇入，抵销市场的美元多头氛围。
早盘台币兑美元的实质成交区间在30.080-30.120，上日台币实质交易区间主要在30.070-30.100。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，早盘表现平稳，未指出特定方向，一个月期美元/台币换汇点持在价平附近，一个月远汇报价 早盘在30.095/106左右，上日纽约盘收在30.060。
交易员观察市场最新动态：
* 美元指数 早盘持于上日高档区间。
* 外资美元买盘增多，但看好台股投资的汇入也渐浮现。
* 出口商在30.100-30.120挂价积极，提供台币支撑。
* 日圆 、韩元、人民币 早盘均走跌，台币没有偏强理由。
* 30.100-30.120为近期关键价位，若无法突破，月底前均以横盘整理为主。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.050-30.120
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路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200