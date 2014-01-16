台湾汇市：台币盘初实质交易续弱，消息面助益美元多头

路透台北1月16日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易持续偏弱整理，一连串表现好转的美国数据及联储官员支持QE(量化宽松)循序退场的谈话，支撑美元偏好，台币随区域货币趋于疲软，今日将观察近期实质交投低位30.120是否有效跌破。

汇银人士指出，台币主要跟随的指标货币--韩元 盘初走跌，市场气氛不利台币，但上日外资在台股 大幅买超，早盘亦见部分汇入，限制了台币跌幅。交易员估今日台币主交投区间或落在30.050-30.120。

〞30.100的位置可能要挑战好几次才能站的上去(贬破)。〞一位外资银行交易员说。

交易员认为，30.100-30.120此前数度测试都无功而返，主要因出口商农历年前的台币需求仍在，在此区间抛汇意愿强，加上台股吸引部分外资汇入，抵销市场的美元多头氛围。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.080-30.120，上日台币实质交易区间主要在30.070-30.100。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，早盘表现平稳，未指出特定方向，一个月期美元/台币换汇点持在价平附近，一个月远汇报价 早盘在30.095/106左右，上日纽约盘收在30.060。

交易员观察市场最新动态：

* 美元指数 早盘持于上日高档区间。

* 外资美元买盘增多，但看好台股投资的汇入也渐浮现。

* 出口商在30.100-30.120挂价积极，提供台币支撑。

* 日圆 、韩元、人民币 早盘均走跌，台币没有偏强理由。

* 30.100-30.120为近期关键价位，若无法突破，月底前均以横盘整理为主。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.050-30.120

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