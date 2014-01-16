芝加哥期市：美国大豆六日连涨，接近三周高位

3月小麦 涨0.22%，至5.69美元，周三收挫2%。

美国农业部(USDA)周三称，民间出口商报告销售10.6万吨2014/15销售年度的美国大豆给中国。依法出口商一天内销售同一目的地的大宗商品数据在10万吨或超过这个数量，都必须呈报。

USDA周四上午的每周报告料显示，1月9日止当周大豆出口销售介于75万-105万吨，高于前一周的15.62万吨。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)表示，12月大豆压榨量为1.65384亿蒲式耳，高于市场预估。

交易商周三表示，中国检疫当局已经进一步拒绝来自美国的干玉米酒糟（DDGs），因为这种玉米加工产生的副产品中存在未经批准的转基因成分。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 569.00 1.25 +0.22% -0.78% 613.84 28

CBOT玉米 425.75 0.00 +0.00% -2.01% 428.88 49

CBOT大豆 1319.00 1.00 +0.08% +1.91% 1305.22 53

CBOT稻米 $15.62 -$0.03 -0.16% -0.13% $15.45 52

美国原油 $94.28 $0.11 +0.12% +1.83% $96.40 49

汇率

欧元/美元 $1.361 -$0.006 -0.48% -0.42%

美元/澳元 0.881 -0.015 -1.71% -2.64%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 石冠兰)