日本股市：日经指数早盘上扬，美日强劲数据提振风险偏好

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透东京1月16日 - 日本股市日经指数周四上午走高，上日大幅上扬后续升，此前美国强劲的经济数据以及企业业绩拉动美股扬升，同时日圆走贬提升了市场人气。
另外，数据显示日本11月核心机械订单连续第二个月跳增 ，亦帮助推升人气。
日经指数 早盘中段上涨0.7%至15,917.06点，上日攀升2.5%，创下四个月来最大单日升幅。该指数交投在25日移动均值15,723.06点上方。
“海外及国内因素均构成提振。市场已经开始再度承担风险，就美国经济信心方面而言，许多人认为疲弱的就业数据只是一次性事件，”Nissay Asset Management股票策略师Isao Kubo说，“美国经济成长趋势未变，投资者感到放心。”
东证股价指数 上涨1%至1,306.85点，33类股中30个走高。
软银 涨1.4%，以成交量计算为交投最活跃个股。
丰田汽车 升1.2%，Panasonic 涨1.4%，此前美元 升至104.56日圆，接近五年高位。(完)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200