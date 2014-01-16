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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 10:09 BJT

日本股市：日经指数早盘上扬，美日强劲数据提振风险偏好

路透东京1月16日 - 日本股市日经指数周四上午走高，上日大幅上扬后续升，此前美国强劲的经济数据以及企业业绩拉动美股扬升，同时日圆走贬提升了市场人气。

另外，数据显示日本11月核心机械订单连续第二个月跳增 ，亦帮助推升人气。

日经指数 早盘中段上涨0.7%至15,917.06点，上日攀升2.5%，创下四个月来最大单日升幅。该指数交投在25日移动均值15,723.06点上方。

“海外及国内因素均构成提振。市场已经开始再度承担风险，就美国经济信心方面而言，许多人认为疲弱的就业数据只是一次性事件，”Nissay Asset Management股票策略师Isao Kubo说，“美国经济成长趋势未变，投资者感到放心。”

东证股价指数 上涨1%至1,306.85点，33类股中30个走高。

软银 涨1.4%，以成交量计算为交投最活跃个股。

丰田汽车 升1.2%，Panasonic 涨1.4%，此前美元 升至104.56日圆，接近五年高位。(完)
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