全球能源：乌克兰称中国考虑在该国投资建设一座炼油厂

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透基辅1月15日 - 国际文传电讯社周三报导，中国在考虑在乌克兰黑海海岸投资建设一新炼油厂。
报导援引乌克兰能源部长Eduard Stavytsky的话称，新炼厂可能需斥资高达20亿美元，或许在乌克兰南部的敖德萨(Odessa)或赫尔松(Kherson)地区建设。
乌克兰有六座大型炼油厂，但仅有两个正常炼油。生产商称，当前的税收机制使石油加工无利可图。
Stavytsky去年说，中石油 考虑在乌克兰投资建设一个炼油厂。
乌克兰去年1月至11月石油加工规模下降约26%，汽油产量下降41%。乌克兰自身没有充足的原材料供炼厂加工，高度依赖俄罗斯和哈萨克斯坦进口原油。
乌克兰总统亚努科维奇上月访问中国，称中国近期可能在乌克兰投资约80亿美元。(完) (编译 李爽 审校 王冠中)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200