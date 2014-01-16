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货币新闻 | 2014年 1月 16日 星期四 10:56 BJT

中国经济：商务部称今年外贸前景持谨慎乐观，一季度可能有波动

路透北京1月16日 - 中国商务部新闻发言人周四称，对2014年外贸持谨慎乐观态度，增速超过去年可能有难度。一季度仍有可能出现波动。

2013年中国进出口总额同比增长7.6%，其中出口增长7.9%，进口增7.3%；贸易顺差为2,597.5亿美元。（完） (发稿 乔艳红; 撰写 沈燕; 审校 黄凯)
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