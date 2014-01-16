港报财经评论：股市寻宝与抽奖--信报1月16日

股市寻宝与抽奖 /习广思

资金流依然是决定各项资产走势的关键因素。自1月份起，美股在高位上落，10年期美债息在3厘门口争持多日后稍为回落，反映部分在美股的资金转而流入美债。美银美林的报告证实了这一点，上周投放在美债的资金增加，更加是自去年5月联储局张扬退市后的最高水准；至于美股基金则见资金流出。投资者或者会认为，最新的经济数据，尤其是上周那份非农就业数据颇为疲弱，令退市步伐不明朗，导致资金弃股转债。然而，退市步伐又怎可能一清二楚，更好的解释是，去年美股大升，基金年结后赎回，暂时泊入债市，为的是要看清楚局势，再作部署而已。不过，美股进入业绩期后，短期表现或呈拉锯局面，但全年牛市趋势未变。

港股虽然跌稳，但要突破则未见希望。恒指昨天开市再试23,000点，但指数反弹乏力，收报22,902点。大市成交额596亿港元，沽空比率稍为回落至8.3%。恒指在250天线见支持，跌不下又升不上。内险内银股止跌，为大市带来回稳作用。科技蓝筹腾讯 及联想 创新高。大市继续由板块轮动主导，盈喜消息带动水泥股炒落后，彩票股、医药股均有明显上升。值得留意的是，继阿里巴巴进军物流业务后，腾讯昨天宣布与华南城 合作经营电子商务及物流，又是一个买股贴士。

左右着中港股市的两大因素，一是美国，二是大陆，前者反映着外围资金，后者反映着中国内地资金。去年美股强势，但港股持续上落波动，始终被中国资金、经济主导，可见港股A股化的情况持续加深。直至今年初以来，新经济股份、创业板的疯狂炒作，进一步反映港股炒卖的脉络，愈来愈似A股。由此推进，A股IPO重启带来的焦虑症，很难一时三刻消失，加上在两会前未必有政策憧憬，而且企业面对的资金面依然偏紧，故第一季整体A股都很难有突出表现。当A股及重磅中资金融股都难大升时，大市短期难有表现，资金只能继续在板块、个股找机会。以近期市况来看，市场正在告诉投资者，眼下一是玩新股抽奖，二是玩股海寻宝。

欧罗无力挑战1.4 /苏子

前天美元兑日圆以大阳烛在104.2日圆水准收市，但昨天美国入市前夕，汇价的升势却仅高见104.47日圆，此高位刚好与20天SMA阻力相若。理论上，昨天美元兑日圆应可承接前天的良好技术走势进一步上破20天SMA阻力并在之上收市，但若然昨晚汇价意外地出现不升反跌的情况，便要小心汇价稍后或在前天的大阳烛区域内（即103日圆至104.3日圆）呈现反覆待变的上落市模式，暂时未必有足够动力再创今年新高；反之，若昨晚可以顺利破关而上并高收，投资者才可采取顺势高追的策略，博汇价可顺利突破今年的105.44日圆高位阻力。欧罗兑美元的10天及20天SMA的斜率自本月3日开始已由升转跌，截至昨天美国入市前夕，欧罗兑美元仍未能顺利企稳在20天SMA以上收市，反映汇价短期内较大机会沿着正在下跌中的10天及20天SMA的斜率寻底。

昨天亚洲市欧罗兑美元未能企稳在20天SMA阻力以上波动后便遇上沉重沽压，到欧洲入市后已经下跌至1.3606美元低位，此低位刚好略破50天SMA支持。如昨晚欧罗兑美元可以明显在50天SMA支援以下收市，预料在技术走势已经转劣下，将有望顺利下破自去年7月9日的1.2753美元低位向上延伸的上升支持线、20天保历加通道底部支持、100天SMA支持，以及上周四的1.3547美元低位，随后将考验自去年11月7日的1.3294美元低位开始升浪的61.8%调整目标。

上述调整目标虽然刚好是去年12月的低位所在，但由于欧罗兑美元在跌至此调整目标时，在技术上早已出现多重突破，故相信所发挥的支持力不会太强，预料汇价届时应不难顺利跌破收市。如预期正确，则已可确认欧罗兑美元于上月27日所造的1.3893美元高位将会成为重要中短期顶部，稍后将无望挑战1.4美元心理关口之余，反而更可能在跌破200天SMA关键支持后，朝着去年9月6日的1.3102美元低位迈进，目前采取候高沽出策略有较高赢面。